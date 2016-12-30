МВД дало россиянам рекомендации по выбору алкоголя

В связи с массовым отравлением людей в Иркутске министерство внутренних дел России подготовило к новогодним праздникам памятку по выбору алкоголя.

Ведомство порекомендовало гражданам не употреблять непитьевые спиртосодержащие жидкости, средства бытовой химии и поддельные алкогольные напитки. В МВД предупредили, что в таковых может содержаться метанол, который является смертельным ядом для организма.

В министерстве пояснили, что признаками контрафакта могут быть плохо отпечатанные этикетки на таре, отсутствие информации о литраже на дне бутылок, опечатки в маркировке крышек. Кроме того, в ведомстве акцентировали внимание на том, что легальный алкоголь не может продаваться по ночам, в ларьках или через интернет, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».