Дальнобойщики в знак протеста заблокировали платную трассу в Санкт-Петербурге

У выезда на Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге образовалась огромная пробка в связи с тем, что водители большегрузных машин протаранили шлагбаумы и блокировали движение в знак протеста против взимания платы за проезд по этому участку дороги.

По некоторым данным, акция могла быть спланирована, - сообщает РЕН ТВ со ссылкой на портал Flashnord.

Официально данная информация не подтверждена.

Участок платной трассы открылся более месяца назад, и до сих пор нареканий по плате не возникало.

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