Дальнобойщики провели пикет у здания МВД России в Москве

Участники движения автомобилистов «12 тонн» во главе с Сергеем Сапроновым 18 марта устроили акцию у здания МВД РФ в Москве.

Пикетчики потребовали направления средств, собранных по системе «Платон», на ремонт конкретных дорог. В частности, по их мнению, в таковом срочно нуждаются дороги в районе Самары, Екатеринбурга, Чебоксар, Владимира и ряда других городов, передает НСН.

По замыслу автомобилистов, следующая акция должна пройти уже по всей России. Кроме того, Сапронов планирует провести одиночный пикет у Минтранса.