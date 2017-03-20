Дальнобойщики провели пикет у здания МВД России в Москве
Участники движения автомобилистов «12 тонн» во главе с Сергеем Сапроновым 18 марта устроили акцию у здания МВД РФ в Москве.
Пикетчики потребовали направления средств, собранных по системе «Платон», на ремонт конкретных дорог. В частности, по их мнению, в таковом срочно нуждаются дороги в районе Самары, Екатеринбурга, Чебоксар, Владимира и ряда других городов, передает НСН.
По замыслу автомобилистов, следующая акция должна пройти уже по всей России. Кроме того, Сапронов планирует провести одиночный пикет у Минтранса.
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