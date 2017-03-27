Дальнобойщики начали акцию протеста против «Платона»

Российские водители большегрузных автомобилей начали 27 марта бессрочную забастовку против платежной системы «Платон».

В ней принимают участие представители Объединения перевозчиков России (ОПР), Межрегионального профсоюза водителей-профессионалов (МПВП), а также различных региональных союзов и ассоциаций.

На сайте ОПР отмечено, что участники акции требуют полной отмены «Платона» и транспортного налога, наведения порядка на весовом контроле и предоставления перевозчикам обоснования расчетов размера акциза на топливо, а также приведения режима труда и отдыха водителей в соответствие с российскими реалиями.

Кроме того, они выражают недоверие президенту страны и настаивают на отставке кабмина.