Дальнобойщики и бизнес вдвое увеличат затраты на «Платон»
Сборы системы «Платон», которая обеспечивает взимание платы с большегрузов, в минувшем году составили 18 млрд рублей. Как заявили в Росавтодоре, в 2017 году сборы в системе увеличатся до 34 млрд рублей, то есть почти в два раза.
«В этом году сумма сборов от системы «Платон2 в дорожный фонд страны прогнозируется на уровне 34 млрд рублей»,- цитирует ТАСС заявление руководителя Росавтодора Романа Старовойта.
Система «Платон», обеспечивающая взимание платы с большегрузов массой выше 12 т за проезд по федеральным трассам, действует с 15 ноября 2015 г. Сейчас тариф «Платона» составляет 1,53 руб./км. С 15 апреля 2017 г. в соответствии с постановлением правительсва размер тарифа вернется к уровню в 3,06 руб./км.
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