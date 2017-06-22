Дальний Восток лишился 10 тысяч гектаров леса

В течение минувших суток пожары уничтожили более 10 тысяч гектаров леса на Дальнем Востоке.

В общей сложности было зафиксировано 50 очагов возгорания. Больше половины из них пришлось на долю Якутию. Свыше десятка пожаров полыхали в Амурской области, по три – в Камчатском и Хабаровском краях и на Чукотке, еще один – в Сахалинской области, сообщает «Федерал Пресс».

Основные потери также понесла Якутия. Здесь сгорели почти 9,2 тысячи гектаров леса.

С начала года в регионе произошли свыше 1100 лесных пожаров. Их общая площадь превысила 100 тысяч гектаров.