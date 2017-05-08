Дальний Восток атакуют энцефалитные клещи

Активность энцефалитных клещей зарегистрирована в 28 районах Приморского края.

Медики уже повстречались с опасными случаями в пригороде Владивостока, на острове Русском, в районе бухты Шамора, на территории Надеждинского, Хасанского, Кавалеровского, Спасского районов и в Артемовском, Находкинском, Арсеньевском, Дальнегорском городских округах.

Семь человек уже обратились за медицинской помощью, и всех успели вовремя пролечить - никто из пострадавших не заболел, сообщает «Комсомольская правда».

Клещевой энцефалит — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.

Носителями вируса по статистике являются шесть клещей из ста (при этом заболеть от заражённой особи могут от 2 до 6% укушенных людей).