Дальний Восток атакуют энцефалитные клещи

Активность энцефалитных клещей зарегистрирована в 28 районах Приморского края.

Медики уже повстречались с опасными случаями в пригороде Владивостока, на острове Русском, в районе бухты Шамора, на территории Надеждинского, Хасанского, Кавалеровского, Спасского районов и в Артемовском, Находкинском, Арсеньевском, Дальнегорском городских округах.

Семь человек уже обратились за медицинской помощью, и всех успели вовремя пролечить - никто из пострадавших не заболел, сообщает «Комсомольская правда».

Клещевой энцефалит — природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга (энцефалит) и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит и менингоэнцефалит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям и даже к смерти больного.

Носителями вируса по статистике являются шесть клещей из ста (при этом заболеть от заражённой особи могут от 2 до 6% укушенных людей).

Новости по теме
Теги:
Следующая новость Владимир Путин не поздравил с 9 мая Грузию и Украину

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО