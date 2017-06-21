Дальнейшие ядерные испытания КНДР зависят от США

Посол Северной Кореи в Индии Ке Чхун Ён рассказал, при каком условии Пхеньян может приостановить ядерные и ракетные испытания.

По его словам, решение вопроса о введении моратория на испытания зависит от позиции Вашингтона. «Если США полностью прекратят масштабные военные учения – на некоторое время или на постоянной основе – тогда мы тоже временно остановимся. Давайте говорить о том, как решить корейскую проблему мирным путем», - цитирует РИА «Новости» заявление посла в эфире индийского телевидения.

Дипломат подчеркнул, что Пхеньян готов к переговорам с Вашингтоном в любое время.

Северная Корея расценивает регулярные совместны военные учения США и Южной Кореи как провокацию и периодически грозит этим странам превентивными ракетными ударами. Испытания, проводимые Пхеньяном, вызывают негативный отклик не только у Вашингтона и Сеула, но и многих других государств.

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