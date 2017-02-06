«Дальневосточным гектаром» заинтересовались более 50 тысяч россиян

Возможностью получить один гектар земли в Дальневосточном федеральном округе заинтересовались 50,9 тысячи граждан России. Именно столько заявок поступило в уполномоченные органы субъектов ДФО.

Наиболее привлекательными заявители считают в Приморье, Сахалинской области и Якутии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минвостокразвитие.

В ведомстве отметили, что россияне нередко подают коллективные заявки. На сегодня их уже насчитывается свыше пяти тысяч, при этом половина из них зарегистрирована в Якутии. В министерстве добавили, что в перспективе это может привести к образованию новых поселений.

Закон о «дальневосточном гектаре» действует с 1 июня 2016 года. В соответствии с ним участок может получить любой гражданин России в безвозмездное пользование сроком на пять лет. После этого участок можно будет взять в аренду или приобрести в собственность.