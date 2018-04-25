Дальневосточному леопарду не грозит исчезновение

Угрозы исчезновения дальневосточных леопардов в России больше нет, заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

По его словам, в 2012 году ситуация с популяцией дальневосточного леопарда в России были критической.

Тогда было принято решение о создании национального парка «Земля леопарда» и фонда неравнодушных людей.

«Оставалось около 30 особей самой редкой и красивой кошки. За это время многое сделано. Угроза исчезновения этого подвида ликвидирована полностью», — сказал Иванов, отметив, что в настоящее время в парке обитает около ста особей вместе с котятами.

Теперь, по его словам, появилась проблема нехватки территории, так как слишком много кошек и каждой нужен свой ареал.

Иванов подчеркнул, что российский проект сохранения дальневосточного леопарда и амурского тигра стал одним из лучших мировых образцов того, как можно сохранять исчезающих животных.

Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка планеты, сообщает «РИА Новости».