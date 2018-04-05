На Дальнем Востоке запылали леса

В Приморском крае и Сибири пожарами охвачены тысячи гектаров леса.

По словам специалистов, ситуация обусловлена малым количеством снега, который растаял в короткие сроки, и сухой ветреной погодой. Кроме того, в большинстве случаев к пожарам приводит неосторожное обращение с огнем местных жителей, сообщает телеканал «360».

На данный момент пожароопасный сезон открыт в 17 регионах России.

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