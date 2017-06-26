На Дальнем Востоке запустят автобус-беспилотник

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и «Бакулин Моторс Групп» планируют запустить беспилотный автобус «MatrЁshka».

Предполагается, что новый вид транспорта начнет действовать в рамках III Восточного экономического форума, который состоится в сентябре. Автобус был спроектирован и прошел первые испытания в Сколково. Он рассчитан на перевозку не только пассажиров, но и различных грузов. Кроме того, он может использоваться в качестве техники для коммунальных служб, сообщает Nation News.

В рамках технологического кластера на острове Русский ДВФУ и «Бакулин Моторс Групп» планируют создать лаборатории беспилотного транспорта и системы для его испытаний.