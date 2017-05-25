На Дальнем Востоке за сутки сгорело более тысячи гектаров леса
Пожары в течение суток уничтожили 1,37 тысячи гектаров леса на Дальнем Востоке.
В общей сложности было зафиксировано 20 очагов возгорания. Третья часть из них ликвидирована, еще три локализованы. Пожары бушуют в Амурской области, Приморье, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, передает «ФедералПресс» со ссылкой на департамент лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа.
В тушении пожаров задействованы более 400 человек и свыше 50 единиц техники.
Ранее сообщалось, что лесные пожары стали причиной введения режима ЧС в Иркутской области и Красноярском крае.
Следующая новость В МИД РФ прокомментировали совет Керри по изучению русского языка
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии