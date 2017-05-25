На Дальнем Востоке за сутки сгорело более тысячи гектаров леса

Пожары в течение суток уничтожили 1,37 тысячи гектаров леса на Дальнем Востоке.

В общей сложности было зафиксировано 20 очагов возгорания. Третья часть из них ликвидирована, еще три локализованы. Пожары бушуют в Амурской области, Приморье, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, передает «ФедералПресс» со ссылкой на департамент лесного хозяйства Дальневосточного федерального округа.

В тушении пожаров задействованы более 400 человек и свыше 50 единиц техники.

Ранее сообщалось, что лесные пожары стали причиной введения режима ЧС в Иркутской области и Красноярском крае.