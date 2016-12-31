В МЧС дали рекомендации по выбору и использованию пиротехники
В МЧС рассказали, как правильно выбирать и пользоваться пиротехническими изделиями, чтобы это не омрачило праздничного настроения.
В ведомстве пояснили, что на корпусе пиротехнических изделий или упаковке должны быть предупреждающие надписи и инструкция на русском языке. Кроме того, должна присутствовать информация на случай пожара, реквизиты изготовителя, сведения по сертификации.
В МЧС порекомендовали приобретать пиротехнику только специализированных магазинах, передает РИА «Новости».
Что касается запуска фейерверков, то ведомство настоятельно советует предварительно ознакомиться с инструкцией и соблюдать технику безопасности.
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