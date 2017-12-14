В «далекой-далекой галактике» воевали советским оружием

Принцесса Лея в оригинальной трилогии «Звездные войны» пользовалась пистолетом, разработанным советским конструктором Михаилом Марголиным.

В Концерне Калашников полагают, что реквизиторы фильма выбрали именно это оружие из-за его изящества. «Только этот пистолет хорошо смотрелся в небольших руках миниатюрной Кэри Фишер», - говорится в сообщении на странице компании в Facebook.

«Марголин – единственный в истории абсолютно слепой конструктор стрелкового оружия», - отметили в концерне. Потеря зрения в результате ранения в 18-летнем возрасте не помешала ему выучится на конструктора и заниматься созданием оружия.

Пистолет, о котором идет речь, выпускался с 1948 по 1979 годы на Ижевском механическом заводе.