Далай-лама предложил воспитывать детей с помощью любви и сострадания
Лучшим средством воспитания детей является сострадание и любовь. Так сказал сегодня в Риге Далай-лама. Он находится с визитом в Латвии.
"Иногда, когда дети не слушаются, можно позволить себе резкое слово или гневное выражение лица. Но по сути, даже если маленькие дети шалят, лучшее средство помощи им, проявления заботы о них, воспитания — это проявление сострадания и любви", — сказал учитель.
Духовный наставник предупредил всех родителей, что угрозы в воспитании недопустимы, сообщает РИА Новости.
В Риге завершились учения Далай-ламы для буддистов стран Балтии и России. В зале можно было видеть известных политиков и артистов, среди них Кирсан Илюмжинов, Борис Гребенщиков, Валентин Гафт.
Дискуссии без купюр.
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