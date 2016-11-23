Далай-Лама хочет посетить США для встречи с Дональдом Трампом

Тибетский духовный лидер Далай-лама выразил желание встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после его вступления в должность.

По его словам, существуют определенные проблемы с визитом в США, однако он готов их преодолеть, чтобы встретиться с новым президентом.

Далай-лама также отметил, что всегда считал США «ведущим государством свободного мира».

Далай-лама XIV Тэнзин Гьяцо после побегаа из Тибета в 1959 году живет в индийском городе Дхармсала, где действует «тибетское правительство в изгнании». В марте 2011 года Далай-лама объявил о снятии с себя все полномочия, сообщает «РИА Новости».