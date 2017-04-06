ДАИШ заявило о причастности к нападению на росгвардейцев
Террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападения на сотрудников Росгвардии и полиции в Астрахани.
Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group со ссылкой на информационную службу ДАИШ.
Согласно ее информации, именно боевики группировки застрелили российских полицейских 4 апреля, а также, а также совершили нападение на росгвардейцев, ранив одного из них.
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