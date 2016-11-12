ДАИШ взяло на себя ответственость за взрыв в Пакистане

Террористическое объединение ДАИШ, запрещенное в РФ, заявило о своей причастности к взрыву в пакистанском храме. В результате происшествия погибли не менее 25 человек.

Местные СМИ сообщают, что погибли 43 человека, однако власти пока не подтверждают эту информацию. Взрыв произошел в одном из округов пакистанской провинции Карачи, сообщает "Коммерсантъ".

Известно, что террористы совершили атаку внутри святыни. Число раненых достигло 95 человек. Данные о пострадавших и подробности происшествия уточняются.