ДАИШ взяло на себя ответственость за взрыв в Пакистане
Террористическое объединение ДАИШ, запрещенное в РФ, заявило о своей причастности к взрыву в пакистанском храме. В результате происшествия погибли не менее 25 человек.
Местные СМИ сообщают, что погибли 43 человека, однако власти пока не подтверждают эту информацию. Взрыв произошел в одном из округов пакистанской провинции Карачи, сообщает "Коммерсантъ".
Известно, что террористы совершили атаку внутри святыни. Число раненых достигло 95 человек. Данные о пострадавших и подробности происшествия уточняются.
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