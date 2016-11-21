ДАИШ взяла на себя ответственность за теракт в мечети в Кабуле
Ответственность за теракт в мечети в районе Дар уль-Аман на окраине Кабула взяла на себя группировка ДАИШ (запрещенная в РФ организация).
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на информацию, полученную на порталах террористов.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в мечети, погибло 32 человека, более 50 получили ранения различной степени тяжести.
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