ДАИШ взяла на себя ответственность за теракт в мечети в Кабуле

Ответственность за теракт в мечети в районе Дар уль-Аман на окраине Кабула взяла на себя группировка ДАИШ (запрещенная в РФ организация).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters, которое в свою очередь ссылается на информацию, полученную на порталах террористов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва, устроенного террористом-смертником в мечети, погибло 32 человека, более 50 получили ранения различной степени тяжести.