ДАИШ и «Талибан» объявили друг другу священную войну «джихад»

Две крупнейшие террористические группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) и «Талибан» (запрещенная в РФ организация) объявили друг другу священную войну «джихад».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на радио «Машаль», которое в свою очередь располагает сведениями, полученными в правоохранительных органах Афганистана.

По словам главы управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, его ведомство располагает документальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось, что талибы и сторонники ДАИШ вступали в вооруженные противостояния в афганских провинциях Нангархар и Забуль.