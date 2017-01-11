ДАИШ и «Талибан» объявили друг другу священную войну «джихад»
Две крупнейшие террористические группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) и «Талибан» (запрещенная в РФ организация) объявили друг другу священную войну «джихад».
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на радио «Машаль», которое в свою очередь располагает сведениями, полученными в правоохранительных органах Афганистана.
По словам главы управления полиции провинции Гельменд на юге Афганистана Наби Джана Муллахейла, его ведомство располагает документальным подтверждением данной информации.
Ранее сообщалось, что талибы и сторонники ДАИШ вступали в вооруженные противостояния в афганских провинциях Нангархар и Забуль.
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