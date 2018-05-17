Боевики пригрозили терактами во время ЧМ-2018

Запрещенная в России террористическая группировка ДАИШ, грозит атаками во время проведения чемпионата мира по футболу.

С этой целью организация выпустила ряд плакатов, заявляя, что победа в турнире будет именно за ней и обещая полить землю кровью. На одном из плакатов изображен террорист среди болельщиков, а на другом – обезглавленные Лионел Месси и Криштиану Роналду, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Чемпионат будет проходиьт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.