Боевики пригрозили терактами во время ЧМ-2018
Запрещенная в России террористическая группировка ДАИШ, грозит атаками во время проведения чемпионата мира по футболу.
С этой целью организация выпустила ряд плакатов, заявляя, что победа в турнире будет именно за ней и обещая полить землю кровью. На одном из плакатов изображен террорист среди болельщиков, а на другом – обезглавленные Лионел Месси и Криштиану Роналду, сообщает телеканал «360» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Чемпионат будет проходиьт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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