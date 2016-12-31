ДАИШ объявила о причастности к теракту в Багдаде

Террористическая группировка ДАИШ (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрывы в центре столицы Ирака.

По мнению издания Sky News Arabia, теракты в Багдаде стали ответом на значительные потери, понесенные террористами в Мосуле, на севере Ирака.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта стали 28 человек и еще 54 были ранены. По версии полиции, теракт был осуществлен работавшими в паре смертниками.