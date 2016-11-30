В дагестанском Хасавюрте обнаружен и уничтожен блиндаж боевиков

Правоохранительные органы обнаружили в Хасавюртовском районе Дагестана блиндаж боевиков с продуктами питания и спальными мешками.

- В четырех километрах юго-восточнее населенного пункта Эндирей Хасавюртовского района Дагестана в лесном массиве сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен блиндаж размером 4 на 8 метров. Недалеко от него были найдены пять палаток, 30 лежанок, десять спальных мешков и 15 мешков с продуктами питания, три газовых баллона и два аккумулятора для электричества, - рассказал ТАСС источник в силовых структурах республики.

По словам собеседника агентства, блиндаж был уничтожен.

Ранее сообщалось, что с 26 по 28 ноября в Казбековском, Кизилюртовском и Хасавюртовском районах Дагестана действовал режим контртеррористической операции.

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