В дагестанском Губдене блокирован дом с боевиками

В населенном пункте Губден (Дагестан) произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и бандитами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

- В поселении Губден Карубаденхенского района Дагестана в 9:50 по Москве был введен режим КТО в связи с блокированием одного из домовладений, где могут укрываться боевики. Из домовладения по сотрудникам федеральных сил неизвестные открыли огонь, завязалась перестрелка, - сказал источник.

По данным агентства, столкновение продолжается. Домовладение полностью оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.