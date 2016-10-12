В дагестанском Губдене блокирован дом с боевиками
В населенном пункте Губден (Дагестан) произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и бандитами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
- В поселении Губден Карубаденхенского района Дагестана в 9:50 по Москве был введен режим КТО в связи с блокированием одного из домовладений, где могут укрываться боевики. Из домовладения по сотрудникам федеральных сил неизвестные открыли огонь, завязалась перестрелка, - сказал источник.
По данным агентства, столкновение продолжается. Домовладение полностью оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии