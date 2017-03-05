В Дагестане задержали связанную с ИГ банду
Сотрудниками ФСБ и МВД России задержаны участники «спящей» ячейки бандподполья, связанной с деятельностью террористичсекой группировки «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ).
Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), «группа состояла из четырех жителей Дагестана, которые вынашивали намерение совершить преступления в отношении представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов». Также НАК подозревает задержанных в разбойных нападениях на местных жителей.
Трое участников банды были задержаны, один нейтрализован.
В НАК отметили, что среди личного состава правоохранительных органов пострадавших в ходе спецоперации нет.
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