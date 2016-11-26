В Дагестане введен режим КТО

В трех районах Дагестана – Казбековском, Кизилюртовском и Хасавюртовском – введен режим контртеррористической операции.

В Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) уточнили, что режим КТО действует на части территорий указанных районов.

Силовики ведут поиск участников бандформирований и их пособников. Преимущественно поисковые мероприятия проводятся в Эндиреевском лесу, рассказал ТАСС представитель НАК.