В Дагестане введен режим КТО
В трех районах Дагестана – Казбековском, Кизилюртовском и Хасавюртовском – введен режим контртеррористической операции.
В Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета (НАК) уточнили, что режим КТО действует на части территорий указанных районов.
Силовики ведут поиск участников бандформирований и их пособников. Преимущественно поисковые мероприятия проводятся в Эндиреевском лесу, рассказал ТАСС представитель НАК.
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