В Дагестане уничтожили двух боевиков
Силовики ликвидировали двух боевиков в ходе штурма частного дома в Дагестане, сообщил источник в силовых кругах региона.
По его словам, операция была проведена в селе Вперед Кизлярского района, где ранее был введен режим КТО.
На данный момент личности бандитов устанавливаются, сообщает «Интерфакс».
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