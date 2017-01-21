В Дагестане уничтожили двух боевиков

Силовики ликвидировали двух боевиков в ходе штурма частного дома в Дагестане, сообщил источник в силовых кругах региона.

По его словам, операция была проведена в селе Вперед Кизлярского района, где ранее был введен режим КТО.

На данный момент личности бандитов устанавливаются, сообщает «Интерфакс».

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