В Дагестане уничтожили двух боевиков

Силовики ликвидировали двух боевиков в ходе штурма частного дома в Дагестане, сообщил источник в силовых кругах региона.

По его словам, операция была проведена в селе Вперед Кизлярского района, где ранее был введен режим КТО.

На данный момент личности бандитов устанавливаются, сообщает «Интерфакс».