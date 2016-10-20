В Дагестане убиты развозившие пенсии почтальоны
Неизвестные убили и ограбили почтальонов в Гумбетовском районе Дагестана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Почтальоны развозили пенсии.
Предварительно установлено, что убиты мужчина и женщина, они являлись мужем и женой. При них было 20 миллионов рублей, которые забрали преступники. Полиция начала поиски преступников.
Ранее в МВД региона отмечали, что вечером в среду на обочине автодороги в Гумбетовском районе республики близ села Натух обнаружена обстрелянный автомобиль «Ландкрузер Прада», в салоне которой найдены два трупа.
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