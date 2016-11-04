В Дагестане убит главарь хасавюртовской банды
В Дагестане ликвидированы четверо боевиков, в числе которых главарь хасавюртовской бандгруппы Марат Махмудов.
Накануне в центре Хасавюрта сотрудники сводного наряда МВД и ФСБ попытались остановить для досмотра автомобиль, в котором находились четыре человека. Они попытались скрыться, открыв огонь по силовикам. В ходе перестрелки нападавшие были уничтожены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.
В результате происшествия ни сотрудники сил правопорядка, ни мирные граждане не пострадали.
В ведомстве добавили, что двое уничтоженных боевиков более года находились на нелегальном положении.
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