В Дагестане убит главарь хасавюртовской банды

В Дагестане ликвидированы четверо боевиков, в числе которых главарь хасавюртовской бандгруппы Марат Махмудов.

Накануне в центре Хасавюрта сотрудники сводного наряда МВД и ФСБ попытались остановить для досмотра автомобиль, в котором находились четыре человека. Они попытались скрыться, открыв огонь по силовикам. В ходе перестрелки нападавшие были уничтожены, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

В результате происшествия ни сотрудники сил правопорядка, ни мирные граждане не пострадали.

В ведомстве добавили, что двое уничтоженных боевиков более года находились на нелегальном положении.

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Места: Россия
События: криминал
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