В Дагестане школьницу спасли от террориста-вербовщика

Школьница из Нижегородской области попала в плен вербовщика террористической организации в Дагестане.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось извлечь девочку из плена. Девушку удерживали в течение трех дней. Известно, что она познакомилась с вербовщиком через соцсети. После конфликта со сверстниками и домашней ссоры она сбежала из дома, сообщает ТАСС.

О пропаже 16-летней школьницы в полицию заявили родители. В ходе общения вербовщик заявил, что с ним девушку ждет успешное будущее. После того, как школьницу вызволили из плена, она рассказала, что молодой человек ей угрожал.