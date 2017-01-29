В Дагестане школьницу спасли от террориста-вербовщика
Школьница из Нижегородской области попала в плен вербовщика террористической организации в Дагестане.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось извлечь девочку из плена. Девушку удерживали в течение трех дней. Известно, что она познакомилась с вербовщиком через соцсети. После конфликта со сверстниками и домашней ссоры она сбежала из дома, сообщает ТАСС.
О пропаже 16-летней школьницы в полицию заявили родители. В ходе общения вербовщик заявил, что с ним девушку ждет успешное будущее. После того, как школьницу вызволили из плена, она рассказала, что молодой человек ей угрожал.
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