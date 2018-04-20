В Дагестане разлив рек угрожает свыше 50 тысячам человек
Населенные пункты Бабаюртовского и Кизлярского районов Дагестана могут попасть в зону подтопления из-за ситуации на реках Сулак, Терек и Тарнаирка.
В вышеперечисленных местах проживает более 50 тысяч человек.
Подтопление грозит также жилым домам и объектам инфраструктуры селений Кироваул, Султанянгиюрт и Нечаевка Кизилюртовского района, где имеют место сильные эрозионные процессы.
На данный момент проведено обследование прорывоопасных участков и ведутся работы по устранению имеющихся проблем, передает «Молодежь Дагестана».
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