В Дагестане разгромили избирательный участок
Во время Единого дня голосования в дагестанском селении Гоцатль произошла потасовка. В результате драки была разбита стационарная урна.
– Группа людей устроила драку и разбила урну с бюллетенями. Скорее всего, результаты голосования на этом участке будут аннулированы, – рассказали в республике Дагестан.
Подробности происшествия не уточняются, сообщает ТАСС. Сегодня в республике проходили не только выборы в федеральную Госдуму, но и в региональный парламент. Данные по происшествию в Хунзахском районе выясняются.
Следующая новость В России могут запретить продажу куклы Барби
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии