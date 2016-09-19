В Дагестане разгромили избирательный участок

Во время Единого дня голосования в дагестанском селении Гоцатль произошла потасовка. В результате драки была разбита стационарная урна.

– Группа людей устроила драку и разбила урну с бюллетенями. Скорее всего, результаты голосования на этом участке будут аннулированы, – рассказали в республике Дагестан.

Подробности происшествия не уточняются, сообщает ТАСС. Сегодня в республике проходили не только выборы в федеральную Госдуму, но и в региональный парламент. Данные по происшествию в Хунзахском районе выясняются.