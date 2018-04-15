В Дагестане от пули в живот скончался посетитель ресторана
В одном из ресторанов Махачкалы произошло вооруженное нападение, в результате которого погиб мужчина 1977 года рождения.
По информации телеканала «360», трое отдыхавших в ресторане на проспекте Шамиля в Дагестане внезапно поссорились и устроили драку со стрельбой. В результате потасовки один из них был ранен в живот.
По пути в больницу мужчина скончался. В полиции сообщили, что погибший уроженец Дагестана 1977 года рождения нигде не работал.
Охранник заведения, пытавшийся разнять дебоширов, получил пулевое ранение в ногу. Подозреваемые в совершении преступления скрылись с места. В городе объявлен план-перехват «Сирена».
Ранее в Хасавюрте неизвестные расстреляли двух братьев, преступники объявлены в розыск.
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