В Дагестане предотвратили теракт

В республике нейтрализованы двое приверженцев международной террористической организации.

Операция по обезвреживанию бандитов проводилась в Дербентском районе Дагестана. Они были обнаружены в лесополосе вблизи села Чинар. В ответ на предложение сдаться боевики открыли стрельбу и были уничтожены в ходе перестрелки.

Согласно информации Национального антитеррористического комитета, бандиты намеревались совершить теракт во время майских праздников, передает ТАСС.

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