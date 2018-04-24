В Дагестане предотвратили теракт

В республике нейтрализованы двое приверженцев международной террористической организации.

Операция по обезвреживанию бандитов проводилась в Дербентском районе Дагестана. Они были обнаружены в лесополосе вблизи села Чинар. В ответ на предложение сдаться боевики открыли стрельбу и были уничтожены в ходе перестрелки.

Согласно информации Национального антитеррористического комитета, бандиты намеревались совершить теракт во время майских праздников, передает ТАСС.