В Дагестане в ДТП пострадал танк

Неподалеку от дагестанского города Хасавюрт произошло ДТП, в котором получил повреждения танк.

Боевая машина двигалась не своим ходом, а перевозилась с помощью «Камаза». Согласно предварительным данным, грузовая машина перевернулась после того, как ее «подрезал» легковой автомобиль. В аварии пострадал водитель грузовика, он госпитализирован, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Танк доставлен на военный полигон, расположенный в районе Буйнакска.