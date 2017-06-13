В Дагестане в ДТП пострадал танк
Неподалеку от дагестанского города Хасавюрт произошло ДТП, в котором получил повреждения танк.
Боевая машина двигалась не своим ходом, а перевозилась с помощью «Камаза». Согласно предварительным данным, грузовая машина перевернулась после того, как ее «подрезал» легковой автомобиль. В аварии пострадал водитель грузовика, он госпитализирован, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Танк доставлен на военный полигон, расположенный в районе Буйнакска.
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