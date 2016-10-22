В Дагестане ликвидированы четыре боевика

В Дагестане за сутки ликвидировали четырех боевиков, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

В регионе прошли две спецоперации. Первая была проведена в селе Кванада Цумадинского района, вторая в Кизилюртовском районе Дагестана, на окраине села Стальское.

В селе Кванада были обнаружены и убиты два боевика. Их личности уже установлены. В селе Стальское также убиты два боевика, которые открыли огонь по сотрудникам спецслужб.