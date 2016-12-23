В Дагестане ликвидирован открывший стрельбу по полицейским боевик
Во время проверки документов в дагестанском Хасавюрте неизвестный мужчина открыл стрельбу по полицейским и попытался скрыться. Ответным огнем нападавший был ликвидирован.
- В 14:30 мск в Хасавюрте на улице Кирова полицейские пытались проверить документы у мужчины. Он открыл стрельбу и попытался скрыться. Ответным огнем он был убит. Пострадавших среди полицейских нет, - сообщил ТАСС представитель пресс-службы МВД Дагестана.
По словам собеседника агентства, у убитого изъяты граната и травматический пистолет, переделанный в боевое оружие. Личность боевика устанавливается.
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