В Дагестане ликвидировали двух боевиков
Двое участников бандподполья, открывшие стрельбу из легковой автомашины по сотрудникам федеральных сил, уничтожены в селении Стальское Кизилюртовского района Дагестана.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник
- Около 22:30 по московскому времени сотрудники правоохранительных органов пытались легковую автомашину в районе селения Стальское. Водитель не подчинился требованию правоохранителей, из машины по полицейским был открыт огонь. В ходе завязавшейся перестрелки оба находившихся в легковом автомобиле бандита были уничтожены, - сказал источник.
По его словам, личности бандитов устанавливаются.
Следующая новость На заводе в США произошла утечка опасных химикатов
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии