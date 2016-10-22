В Дагестане ликвидировали двух боевиков

Двое участников бандподполья, открывшие стрельбу из легковой автомашины по сотрудникам федеральных сил, уничтожены в селении Стальское Кизилюртовского района Дагестана.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник

- Около 22:30 по московскому времени сотрудники правоохранительных органов пытались легковую автомашину в районе селения Стальское. Водитель не подчинился требованию правоохранителей, из машины по полицейским был открыт огонь. В ходе завязавшейся перестрелки оба находившихся в легковом автомобиле бандита были уничтожены, - сказал источник.

По его словам, личности бандитов устанавливаются.