В Дагестане при капремонте музея пропали 16 млн рублей

В ходе капитального ремонта в историческом музее Дагестана были похищены 16 миллионов рублей, сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Егор Балашов.

По его словам, в 2014-2016 годах Дагестанский государственный исторический и архитектурный музей имени А. Тахо-Годи заключил с частной компанией госконтракт на ремонтно-строительные работы общей стоимостью 134 миллиона рублей.

«При проведении проверки актов приема-сдачи выполненных работ на соответствие проектно-сметной документации выявлены необоснованные завышения их стоимости на общую сумму более 16 миллионов рублей», — рассказал Балашов, отметив, что бюджету региона был нанесен крупный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает «РИА Новости».