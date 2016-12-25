В Дагестане двое полицейских погибли при обстреле на трассе Махачкала-Каспийск
Полицейские, получившие тяжелые ранения при обстреле на трассе Махачкала-Каспийск, скончались, сообщил представитель республиканского МВД.
По его словам, один полицейский был убит на месте, второй скончался в больнице.
Ведется поиск нападавших, сообщает «РИА Новости».
Материал дополняется...
Следующая новость На борту пропавшего Ту-154 были журналисты «Первого канала» и «Звезды»
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии