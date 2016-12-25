В Дагестане двое полицейских погибли при обстреле на трассе Махачкала-Каспийск

Полицейские, получившие тяжелые ранения при обстреле на трассе Махачкала-Каспийск, скончались, сообщил представитель республиканского МВД.

По его словам, один полицейский был убит на месте, второй скончался в больнице.

Ведется поиск нападавших, сообщает «РИА Новости».