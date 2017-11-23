В Дагестане дети высокопоставленных лиц были замечены в перестрелке

В ходе вооруженного конфликта в Магарамкентском районе Дагестана два человека погибли и еще шесть ранены.

Перестрелка произошла в четверг вечером в Магарамкентском районе в приграничной зоне.

Как сообщает информированный источник «Интерфакса», к произошедшему причастны дети высокопоставленных лиц, имена которых не разглашаются.

В данный момент полиция разыскивает стрелявших.

Двое из пострадавших ранены очень тяжело. С огнестрельным ранениями они доставлены в реанимацию Центральной городской больницы Дербента. Врачи борются за их жизнь

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