В Дагестане дети высокопоставленных лиц были замечены в перестрелке

В ходе вооруженного конфликта в Магарамкентском районе Дагестана два человека погибли и еще шесть ранены.

Перестрелка произошла в четверг вечером в Магарамкентском районе в приграничной зоне.

Как сообщает информированный источник «Интерфакса», к произошедшему причастны дети высокопоставленных лиц, имена которых не разглашаются.

В данный момент полиция разыскивает стрелявших.

Двое из пострадавших ранены очень тяжело. С огнестрельным ранениями они доставлены в реанимацию Центральной городской больницы Дербента. Врачи борются за их жизнь