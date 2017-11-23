В Дагестане дети высокопоставленных лиц были замечены в перестрелке
В ходе вооруженного конфликта в Магарамкентском районе Дагестана два человека погибли и еще шесть ранены.
Перестрелка произошла в четверг вечером в Магарамкентском районе в приграничной зоне.
Как сообщает информированный источник «Интерфакса», к произошедшему причастны дети высокопоставленных лиц, имена которых не разглашаются.
В данный момент полиция разыскивает стрелявших.
Двое из пострадавших ранены очень тяжело. С огнестрельным ранениями они доставлены в реанимацию Центральной городской больницы Дербента. Врачи борются за их жизнь
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