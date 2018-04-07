В Дагестане четыре поселка остались без газа из-за коррозии на трубопроводе
В четырех населенных пунктах Сулейман-Стальского района Дагестана отключено газоснабжение, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
Причиной аварии стала коррозия на надземном газопроводе в селении Карчаг.
«Утечка локализована путем перекрытия задвижки. Временно без газа остались населенные пункты Зизик, Экендиль, Карчаг и Нютюг», - отметил в МЧС по Республике Дагестан.
Как сообщает телеканал «360», в настоящее время ведется работа по восстановлению газовых труб. Ремонт планируют закончить к 16:00, газ в дома подадут к 18:00.
Ранее стало известно, что европейские страны полностью не откажутся от поставок российского газа.
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