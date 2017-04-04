Дадину отказали в выдаче загранпаспорта
Активисту Ильдару Дадину не выдают загранпаспорт в связи с его деятельностью.
«Позвонили из паспортного стола и сказали, что не выдадут Ильдару загранпаспорт, так как он занимается несанкционированной политикой», - цитирует «Интерфакс» запись жены активиста Анастасии Зотовой в соцсетях.
В течение последнего месяца Дадин уже дважды задерживался сотрудниками полиции за проведение одиночных пикетов. Первый из них имел место у здания ФСИН, второй – у здания МВД.
Дадин является первым и пока единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях порядка при проведении митингов. Назначенное ему наказание он отбыл не полностью, поскольку президиум ВС России постановил отменить вынесенный ему приговор и освободить из колонии.
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