Дадину отказали в выдаче загранпаспорта

Активисту Ильдару Дадину не выдают загранпаспорт в связи с его деятельностью.

«Позвонили из паспортного стола и сказали, что не выдадут Ильдару загранпаспорт, так как он занимается несанкционированной политикой», - цитирует «Интерфакс» запись жены активиста Анастасии Зотовой в соцсетях.

В течение последнего месяца Дадин уже дважды задерживался сотрудниками полиции за проведение одиночных пикетов. Первый из них имел место у здания ФСИН, второй – у здания МВД.

Дадин является первым и пока единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях порядка при проведении митингов. Назначенное ему наказание он отбыл не полностью, поскольку президиум ВС России постановил отменить вынесенный ему приговор и освободить из колонии.