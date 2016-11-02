Дадин заявил о применении к нему силы в карельской колонии

Председатель общественной наблюдательной комиссии при УФСИН Карелии и заместитель секретаря общественной палаты республики Александр Рузанов рассказал, что встречался в Сегежской колонии №7 с осужденным Ильдаром Дадины и провел с ним двухчасовую беседу, в ходе которой оппозиционер признался, что к нему применяли силу.

- Могу сказать, что Дадин подтвердил, что у него нет ни синяков, ни ссадин, ничего нет, после, как он говорит, применения к нему физической силы, кроме следов от наручников. То есть, нет ни одного синяка или кровоподтека, - цитирует Рузанова ТАСС.

По словам собеседника агентства, в колонии продолжают работать представители Следственного комитета, прокуратуры, центрального аппарата ФСИН, а также представители ОНК при УФСИН Карелии.

- Делать какие-то выводы однозначно сейчас нельзя, - подчеркнул Рузанов.

Ранее супруга осужденного опубликовала в социальных сетях информацию о том, что осужденный на три года лишения свободы за участие в несогласованных акциях протеста Дадин подвергается в Сегежской колонии постоянным избиениям и пыткам.

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