Дадин просит о переводе в подмосковную колонию

Активист Ильдар Дадин, отбывающий наказание в исправительном учреждении на Алтае, попросил суд перевести его в одну из колоний Московской области, сообщил его адвокат Николай Зборошенко.

По его словам, перевод Дадина в колонию в Алтайском крае нарушает его права на сохранение семейных связей с супругой, гарантированных Конвенцией о защите прав человека.

Ранее Дадин был переведен на Алтай из карельской колонии, обвинив руководство исправительного учреждения в пытках. После он потребовал вернуть его обратно в Карелию, так как опасался, что пытки других заключенных в Сегеже продолжатся, а общественность потеряет интерес к данному месту.

Дадин стал первым осужденным за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года приговорил Дадина к трем годам колонии общего режима, а 31 марта 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор на полгода, сообщает «Интерфакс».

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