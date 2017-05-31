Дадин добился компенсации за незаконное преследование

Железнодорожный суд Москвы удовлетворил иск оппозиционера Ильдара Дадина о взыскании компенсации за незаконное уголовное преследование.

В соответствии с решением суда Минфин России долен будет выплатить ему два миллиона рублей, сообщает «Интерфакс».

Ранее Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ за нарушение порядка проведения митингов. Его приговорили к трем годам колонии. Позднее наказание было сначала сокращено на полгода, а затем и вовсе отменено президиумом Верховного суда России.