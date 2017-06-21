Дачникам разрешат строить любые дома

Законопроект о садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве будет значительно исправлен ко второму чтению в Госдуме, которое состоится в июле текущего года.

В ходе работы над законопроектом правительством и депутатами было внесено более 45 поправок.

Ранее все дачные строения предлагалось поделить садовые дома сезонного проживания и капитальные жилые дома. Площадь садового домика не должна была превышать 50 квадратных метров. В новой редакции эти пункты были удалены, так как, по мнению экспертов, породили бы коррупцию.

По словам замдиректора департамента Минэкономразвития Алексея Бутовецкого, владелец территории сам решит, какой дом он хочет построить, но если при подаче документов для постановки объекта на кадастровый учет собственник заявит строение как дачный домик, то в нем нельзя будет регистрироваться.

При этом он уточнил, что, зарегистрировав капитальный дом, стоимость участка с таким строением, а значит, и налог на недвижимость будет выше.

Как пишет «Парламентская газета», разрешение на строительство индивидуального дома уходит в прошлое, вместо этого собственник будет уведомлять муниципалитет о намерении строить дом, согласовывать проект с местными правилами застройки, а затем исправно платить соответствующий налог на недвижимость.

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