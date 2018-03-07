Coca‐Cola выпустит алкогольный напиток

Американская компания Coca‐Cola планирует выпустить первый за 125 лет существования алкогольный напиток. Уточняется, что первый алкогольный напиток Coca‐Cola поступит в продажу в Японии.

Таким образом Coca-Cola хочет завоевать долю в сегменте «чжухай» — напитков с фруктовыми вкусами, содержащих около пяти процентов алкоголя. По словам главы японского подразделения Джорджа Гардуньо, новинка появятся на рынке уже в этом году.

Coca-Cola последние годы все чаще сталкивается со снижением продаж по всему миру, поэтому представители компании ищут возможности сохранить прибыль, завоевывая новые сегменты рынка.

В свою очередь, российский депутат Виталий Милонов предложил запретить продажу напитков Coca-Cola в России из-за пагубного влияния на молодежь. Он также считает; что продажа напитков Coca-Cola перед президентскими выборами незаконна, сообщает «360».