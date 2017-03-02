CNN: Трамп раздумал сотрудничать с Путиным из-за полярности взглядов

У нового главы Белого дома Дональда Трампа не осталось и следа от былых идей сотрудничества с Владимиром Путиным, утверждает корреспондент американской телекомпании CNN в Москве Мэтью Чанс.

По его словам, уж слишком «ядовитой» стала тема России в американской политике, да и администрации Трампа все очевиднее, что у Москвы и Вашингтона разные взгляды на ключевые вопросы мировой политики, сообщает сайт RT со ссылкой на CNN.

Тележурналист также отмечает, что в последние пару недель можно было наблюдать жесткие заявления в адрес России от различных официальных лиц, работающих на Трампа. Например, заявления постпреда США при ООН во время заседания Совбеза, когда речь зашла о Крыме и Украине.

По мнению Мэтью Чанса, сама идея о том, что администрация Трампа сможет сделать резкий разворот в отношениях с Россией, потерпела поражение. Прежде всего, из-за вышеупомянутой «ядовитой» среды. «Но также и потому, что, на мой взгляд, администрации Трампа становится все более очевидно, что Россия и США смотрят на все важные проблемы международной дипломатии по-разному», - подчеркнул корреспондент CNN.

Новости по теме
Теги:
Организации: ООН
Следующая новость Группа компаний Ахметова отказалась платить налоги ДНР и ЛНР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО