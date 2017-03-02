CNN: Трамп раздумал сотрудничать с Путиным из-за полярности взглядов

У нового главы Белого дома Дональда Трампа не осталось и следа от былых идей сотрудничества с Владимиром Путиным, утверждает корреспондент американской телекомпании CNN в Москве Мэтью Чанс.

По его словам, уж слишком «ядовитой» стала тема России в американской политике, да и администрации Трампа все очевиднее, что у Москвы и Вашингтона разные взгляды на ключевые вопросы мировой политики, сообщает сайт RT со ссылкой на CNN.

Тележурналист также отмечает, что в последние пару недель можно было наблюдать жесткие заявления в адрес России от различных официальных лиц, работающих на Трампа. Например, заявления постпреда США при ООН во время заседания Совбеза, когда речь зашла о Крыме и Украине.

По мнению Мэтью Чанса, сама идея о том, что администрация Трампа сможет сделать резкий разворот в отношениях с Россией, потерпела поражение. Прежде всего, из-за вышеупомянутой «ядовитой» среды. «Но также и потому, что, на мой взгляд, администрации Трампа становится все более очевидно, что Россия и США смотрят на все важные проблемы международной дипломатии по-разному», - подчеркнул корреспондент CNN.